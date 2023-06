Dix avions chinois franchissent la ligne médiane du détroit de Taïwan

TAIPEI (Reuters) - Dix avions de l'armée de l'air chinoise ont franchi dimanche la ligne médiane du détroit de Taïwan, qui sépare l'île de la Chine continentale, tandis que quatre navires chinois effectuaient des manoeuvres de préparation au combat, a déclaré le ministère taïwanais de la Défense. C'est la deuxième fois en moins d'une semaine que Taïwan signale une reprise de l'activité militaire chinoise, après le survol jeudi de sa zone de défense aérienne par 37 avions militaires chinois. Dans un bref communiqué, le ministère taïwanais de la Défense a rapporté avoir détecté à 06h00 GMT 24 appareils chinois, dont des chasseurs J-10, J-11, J-16 et Su-30, ainsi que bombardiers H-6. En réponse, Taipei a déployé ses propres avions de patrouilles, des navires et des systèmes de missiles terrestres pour une mission de surveillance. La Chine considère Taïwan comme partie intégrante de son territoire et n'exclut pas de ramener l'île, sous régime démocratique, dans son giron par la force. (Ben Blanchard, avec Martin Pollard à Pékin, version française Laetitia Volga)