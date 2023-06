Dissolution du collectif écologiste "Les Soulèvements de la Terre"

Dissolution du collectif écologiste "Les Soulèvements de la Terre"













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La dissolution du collectif écologiste "Les Soulèvements de la Terre" a été prononcée mercredi en conseil des ministres, a annoncé le porte-parole du gouvernement Olivier Véran. "Ce groupe n'est pas dissous pour des idées (...), ce qui est visé, c'est la forme et les modalités d'action", a-t-il déclaré. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin avait engagé la procédure de dissolution le 28 mars, quelques jours après de violents affrontements entre forces de l'ordre et manifestants protestant contre un projet de "méga-bassine" à Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvre. Le ministre accusait le collectif de "violences répétées" et "d'appels à l'insurrection". "On ne dissout pas un mouvement, on ne dissout pas une révolte", avait déclaré sur son site internet le collectif, qui dénonce "une opération de communication et d'intimidation contre le mouvement social dans son ensemble". (Rédigé par Kate Entringer)