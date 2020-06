Disneyland Paris va rouvrir à partir du 15 juillet

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le complexe Disneyland près de Paris va rouvrir progressivement à partir du 15 juillet, avec, entre autres mesures sanitaires face à la crise du coronavirus, un nombre limité de visiteurs et le port du masque obligatoire à partir de 11 ans, a annoncé lundi le géant américain du divertissement.

Le site, composé de parcs de loisirs et d'hôtels, était fermé depuis le 15 mars.

"Disneyland Paris rouvrira progressivement à partir du 15 juillet 2020, en incluant le Parc Disneyland, le Parc Walt Disney Studios, le Disney’s Newport Bay Club et Disney Village", est-il annoncé sur le site internet du complexe.

"La réouverture progressive de Disneyland Paris adoptera une approche prudente et volontariste, avec capacité d’accueil limitée, des mesures de distanciation physique et un programme de nettoyage renforcés", est-il précisé. "Le port du masque sera obligatoire pour tous les visiteurs de onze ans et plus."

(Rédaction de Paris)