Disney: Déclin des abonnés "streaming" au T1, le titre se replie

par Lisa Richwine et Dawn Chmielewski LOS ANGELES (Reuters) - Walt Disney a réduit sur la période janvier-mars la perte opérationnelle de sa plateforme de "streaming" mais a perdu des abonnés, voyant son titre reculer dans les échanges d'après-clôture, en dépit d'un chiffre d'affaires trimestriel conforme aux attentes de Wall Street. Le titre du géant du divertissement perdait 4,2% pour s'établir à 96,90 dollars à la suite de la publication de ses résultats post-clôture. Bob Iger, directeur général de Disney, a annoncé que serait mise à disposition d'ici la fin de l'année une nouvelle application regroupant les services de vidéo à la demande Disney+ et Hulu, avec pour objectif de fluidifier l'expérience des utilisateurs et d'ouvrir de nouvelles opportunités aux annonceurs. En augmentant le prix de ses abonnements et en réduisant ses coûts publicitaires, Disney a amélioré la performance de sa division streaming, avec une perte opérationnelle de 659 millions de dollars au premier trimestre, contre 1,1 milliard de dollars sur la période octobre-décembre 2022. Pour l'ensemble du groupe, le bénéfice dilué par action s'est établi à 93 cents, conforme à la prévision médiane des analystes interrogés par Refinitiv. Disney a enregistré un chiffre d'affaires trimestriel de 21,82 milliards d'euros, contre un consensus de 21,79 milliards d'euros. Les parcs d'attraction ont continué d'attirer des visiteurs, la fréquentation des parcs de Shanghai, Paris et Hong Kong ayant contribué à faire bondir le bénéfice d'exploitation de 23% sur un an à 2,2 milliards de dollars. "Nous sommes satisfaits de nos réussites ce trimestre, dont l'amélioration de la performance financière de notre activité de streaming qui reflète les changements stratégiques opérés (...) pour une croissance et un succès durables", a commenté Bob Iger dans un communiqué. Le nombre d'abonnés à Disney+ a chuté de 4 millions par rapport au trimestre précédent, à 157,8 millions de clients. En grande partie, ces "départs" d'abonnés sont la conséquence de la perte des droits de diffusion en Inde du championnat de première division de cricket. Quelque 300.000 clients nord-américains ont par ailleurs résilié leur abonnement à Disney+, dont le prix a été relevé en décembre dernier aux Etats-Unis et au Canada. (Reportage Lisa Richwine et Dawn Chmielewski, avec Chavi Mehta; version française Jean Terzian)