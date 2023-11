Disney bat les attentes au T3 grâce à ses parcs d'attractions

Crédit photo © Reuters

par Dawn Chmielewski et Lisa Richwine LOS ANGELES (Reuters) - Walt Disney a publié mercredi un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes, alors que la hausse de la fréquentation de ses parcs d'attractions de Shanghaï et de Hong Kong a compensé le repli des recettes publicitaires enregistrées par la chaîne de télévision ABC. Le titre du géant du divertissement progressait de plus de 3% dans les échanges boursiers d'après-clôture. Disney a fait état pour la période juillet-septembre d'un bénéfice dilué de 82 cents par action, contre un consensus de 70 cents selon des données LSEG. Son chiffre d'affaires trimestriel s'est établi à 21,2 milliards de dollars, conforme aux attentes des analystes. Le groupe a indiqué que sa plateforme de streaming Disney+ a enregistré sur la période près de 7 millions de nouveaux abonnés, attirés par le troisième opus des "Gardiens de la Galaxie" et la série originale "Star Wars: Ahsoka." "Nos résultats pour le trimestre reflètent les progrès significatifs que nous avons réalisés au cours de l'année écoulée", a déclaré le directeur général de Disney, Bob Iger. "Si nous avons encore du travail à accomplir, ces efforts nous permettent d'avancer au-delà de cette période de réparation et de recommencer à bâtir notre activité", a-t-il ajouté dans un communiqué. Disney assure désormais être sur la bonne voie pour parvenir à réaliser 7,5 milliards de dollars d'économies sur l'année, dans le cadre d'un vaste plan de réduction des coûts. Sur la période juillet-septembre, Disney a réduit à 387 millions de dollars la perte de sa division "streaming", qui comprend aussi Hulu et ESPN+, contre 1,47 milliard de dollars un an plus tôt, grâce à une hausse des prix et des revenus publicitaires croissants. Le groupe a déclaré que cette division devrait devenir bénéficiaire d'ici septembre 2024. Désormais regroupés dans une division dénommée Expériences, les parcs d'attractions, hôtels, bateaux de croisière et produits de consommation Disney ont enregistré au troisième trimestre une marge d'exploitation en hausse de 31% sur un an à près de 1,8 milliard de dollars. Disney a publié un bénéfice opérationnel de 236 millions de dollars pour sa division "contenus et licences", qui regroupe les ventes télévisées et cinématographiques, contre une perte de 608 millions de dollars il y a un an. (Reportage Dawn Chmielewski et Lisa Richwine; version française Jean Terzian)