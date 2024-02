Disney bat les attentes au 4e trimestre, relève son dividende de 50%

par Dawn Chmielewski et Lisa Richwine LOS ANGELES (Reuters) - Walt Disney a fait état mercredi d'un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes, dans le sillage des revenus record de ses parcs d'attraction et grâce à la poursuite de son plan de réduction des coûts, même si le groupe a publié un chiffre d'affaires légèrement inférieur au consensus. Le conseil d'administration de Disney a autorisé un programme de rachat d'actions de 3 milliards de dollars pour l'exercice fiscal actuel et déclaré un dividende de 45 cents par action qui sera versé en juillet - soit une hausse de 50% par rapport au dividende versé en janvier. Le titre du géant du divertissement progressait de 7% dans les échanges boursiers d'après-clôture. En amont d'une conférence téléphonique avec les investisseurs, le directeur général du groupe a déclaré à un journaliste de la chaîne CNBC que Disney allait acquérir une participation de 1,5 milliard de dollars dans Epic Games, l'éditeur du jeu "Fortnite", et collaborer avec celui-ci pour créer un "immense univers Disney". "Cela représente la plus importante entrée jamais réalisée par Disney dans le monde des jeux et offre des opportunités significatives de croissance et d'expansion", a dit Bob Iger dans un communiqué. Le bénéfice dilué de Disney s'est établi sur la période octobre-décembre à 1,22 dollar par action, contre un consensus de 99 cents. Son chiffre d'affaires trimestriel a été similaire à la même période un an plus tôt, s'établissant à 23,5 milliards de dollars, mais inférieur aux attentes des analystes qui ressortaient en moyenne à 23,6 milliards de dollars. Disney a déclaré avoir réalisé 500 millions de dollars d'économies sur l'ensemble de ses activités au quatrième trimestre, indiquant rester sur la bonne voie pour effectuer 7,5 milliards de dollars d'économies d'ici la fin de l'exercice fiscal actuel. Le groupe est sous la pression de l'investisseur activiste Nelson Peltz, qui ambitionne notamment d'engranger des bénéfices similaires à ceux de Netflix pour les activités de "streaming" de Disney. "Il y a seulement un an, nous avons détaillé un projet ambitieux pour ramener la compagnie Walt Disney dans une période de croissance soutenue", a déclaré Bob Iger. "Notre solide performance au cours du trimestre écoulé montre que nous avons opéré un virage et sommes entrés dans une nouvelle ère de croissance pour notre société". Disney a répété que la division "streaming" devrait devenir bénéficiaire d'ici septembre prochain. Le groupe a réduit à 138 million de dollars la perte opérationnelle de cette division au quatrième trimestre, contre près de 1 milliard de dollars il y a environ un an. Regroupés dans une division dénommée Expériences, les parcs d'attractions, hôtels, bateaux de croisière et produits de consommation Disney ont enregistré au quatrième trimestre un chiffre d'affaires et un bénéfice d'exploitation record, respectivement de 9,1 milliards de dollars et 3,1 milliards de dollars. Cette performance résulte en partie de l'ouverture de nouvelles attractions à Hong Kong et à Shanghai. (Reportage Dawn Chmielewski et Lisa Richwine; version française Jean Terzian)