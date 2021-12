Discussions russo-américaines sur la sécurité début janvier, déclare Lavrov

MOSCOU (Reuters) - Des diplomates et militaires russes participeront à des discussions avec des représentants des Etats-Unis en janvier pour évoquer une liste de garanties de sécurité que Moscou souhaite obtenir de Washington, a déclaré lundi le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov.

Le chef de la diplomatie russe, qui s'exprimait lors d'une interview diffusée en direct sur le site de son ministère, a précisé que ces discussions se dérouleraient juste après la période de congés en Russie à l'occasion du Nouvel An orthodoxe.

La rentrée après cette période des fêtes doit avoir lieu le 10 janvier en Russie.

Le porte-parole du Kremlin a quant à lui précisé lundi qu'au-delà des pourparlers bilatéraux avec les Etats-Unis, il était logique que la Russie discute également avec l'Otan de ses exigences en matière de sécurité.

La Russie a annoncé dimanche examiner une proposition de l'Otan l'invitant à entamer le 12 janvier des pourparlers sur ses attentes en matière de sécurité.

Le porte-parole du Kremlin, qui a donc jugé lundi que de tels échanges étaient justifiés, a précisé que leurs modalités étaient en cours de définition via les canaux diplomatiques.

Dans un contexte de fortes tensions diplomatiques entre Moscou et Washington sur le dossier ukrainien, la Russie a mis en garde contre le risque d'une confrontation majeure avec l'Occident si les États-Unis et leurs alliés ne réfléchissaient pas sérieusement à lui apporter des garanties de sécurité - en particulier la promesse de cesser toute activité militaire en Ukraine et en Europe de l'Est et celle de mettre fin à l'élargissement de l'Alliance.

