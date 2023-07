Discussions entre l'Onu et la Corée du Nord sur le soldat américain Travis King

Discussions entre l'Onu et la Corée du Nord sur le soldat américain Travis King













Crédit photo © Reuters

par Hyunsu Yim SEOUL (Reuters) - Le Commandement des Nations Unies (UNC) et la Corée du Nord ont commencé à discuter du cas de Travis King, le soldat américain qui a pénétré en territoire nord-coréen la semaine dernière, a déclaré lundi le commandant adjoint de la force qui supervise le maintient de l'accord d'armistice entre les deux Corées. Le soldat américain dénommé Travis King est entré sur le territoire nord-coréen mardi alors qu'il visitait la zone de sécurité commune (JSA) dans la zone démilitarisée, plongeant Washington dans un nouveau dilemme diplomatique. Les conversations entre l'UNC et l'armée nord-coréenne ont été initiées et menées dans le cadre d'un mécanisme établi par l'armistice de la guerre de Corée, selon le lieutenant-général Andrew Harrison, officier de l'armée britannique servant de commandant adjoint de la force multinationale. "Notre principale préoccupation est le bien-être du soldat King", a déclaré le général Harrison lors d'un point presse, qui a cependant refusé d'entrer dans les détails. "Je ne peux rien dire qui puisse nuire à ce processus", a-t-il dit. Les médias d'État nord-coréens, qui commentent habituellement les détentions de ressortissants américains, sont restés silencieux au sujet de Travis King. L'incident survient à un moment où la péninsule coréenne est en proie à des tensions accrues. La semaine dernière, la Corée du Nord a procédé à de nouveaux essais de missiles balistiques quelques heures après l'arrivée dans un port sud-coréen d'un sous-marin américain équipé de missiles balistiques à tête nucléaire. (Reportage Hyunsu Yim ; version française Nathan Vifflin, édité par Kate Entringer)