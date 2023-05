Discussions au G7 sur de nouvelles sanctions contre la Russie

par Trevor Hunnicutt et Katya Golubkova HIROSHIMA, Japon (Reuters) - Les dirigeants du G7 vont dévoiler de nouvelles sanctions contre la Russie lors d'un sommet ayant débuté ce vendredi à Hiroshima, un lieu hautement symbolique alors que Moscou a menacé de recourir à l'arme nucléaire, entendant ainsi enrayer la capacité de la Russie à poursuivre son offensive contre l'Ukraine. Le Premier ministre japonais Fumio Kishida a indiqué avoir choisi d'accueillir le sommet à Hiroshima, première ville de l'histoire à avoir été frappée par une bombe nucléaire, pour mettre en exergue l'importance du contrôle des armes. Après une visite au mémorial de la paix dédié à cet événement majeur de la Deuxième Guerre mondiale, il était attendu que les dirigeants du G7 annoncent un renforcement des sanctions contre la Russie et débattent de leur stratégie alors que le conflit en Ukraine ne montre aucun signe d'essoufflement. Le président du Conseil européen, Charles Michel, a annoncé que l'Union européenne allait imposer des restrictions sur les ventes de diamants russes, déclarant sur Twitter que ceux-ci n'étaient "pas éternels". En marge du sommet, le gouvernement britannique a déclaré qu'il allait officialiser un embargo sur les diamants russes et interdire les importations de métaux russes dont le cuivre et l'aluminium. Selon des représentants de quatre pays, les détails du communiqué définitif sur la Russie de même que le langage précis utilisé à propos de la Chine étaient toujours en cours de finalisation. "De nouvelles mesures vont être prises pour isoler économiquement la Russie et affaiblir sa capacité à mener une guerre", a déclaré un haut représentant américain, ajoutant que les Etats-Unis allaient ajouter 70 entités à leur "liste noire" sur les exportations et sanctionner de nouveaux secteurs de l'économie russe. (Reportage Trevor Hunnicutt et Katya Golubkova, avec Jeff Mason, Susan Heavey, John Irish et Andreas Rinke; version française Jean Terzian)