Discussion "productive" sur la dette entre Biden et McCarthy

par David Morgan et Nandita Bose WASHINGTON (Reuters) - Le président américain Joe Biden et le "speaker" de la Chambre des représentants Kevin McCarthy ont eu lundi une réunion "productive" mais ne sont pas parvenus à un accord sur le relèvement du plafond de la dette des Etats-Unis, alors que plane le spectre d'un catastrophique défaut de paiement. Le locataire démocrate de la Maison blanche et le plus haut représentant républicain au Congrès intensifient les échanges pour tenter de trouver un compromis avant le 1er juin, date à compter de laquelle, selon le département américain du Trésor, le gouvernement fédéral pourrait en l'état ne plus être en mesure d'effectuer des paiements. Kevin McCarthy presse la Maison blanche d'accepter des coupes dans le budget fédéral que Joe Biden considère comme "extrêmes". Le président démocrate veut mettre en place des taxes supplémentaires auxquelles les républicains s'opposent. Qualifiant leur réunion de plus d'une heure de "productive", Joe Biden a déclaré dans un communiqué être une nouvelle fois convenu avec Kevin McCarthy qu'un "défaut (sur la dette) est hors de question et la seule manière d'avancer est de bonne foi vers un accord bipartite". Kevin McCarthy a indiqué pour sa part devant des journalistes que les négociateurs allaient "se réunir et travailler toute la nuit" pour tenter de trouver "un terrain d'entente". "Nous avons eu une discussion productive. Nous n'avons pas d'accord pour le moment. Je pense que nous pouvons toujours y arriver", a-t-il dit, ajoutant qu'il s'attendait à s'entretenir quotidiennement avec Joe Biden. Kevin McCarthy a exprimé son opposition au projet du président démocrate de réduire la dette américaine en relevant l'impôt sur la fortune et en renforçant la réglementation fiscale pour les industries pétrolière et pharmaceutique. Un éventuel accord devra être approuvé par les deux chambres du Congrès, ce qui signifie qu'il devra bénéficier d'un soutien bipartite alors que les républicains contrôlent la Chambre des représentants et que les démocrates sont majoritaires au Sénat. (Reportage Richard Cowan, Nandita Bose et David Morgan, avec la contribution de Steve Holland, Tyler Clifford, Andrea Shalal, Eric Beech et Susan Heavey; version française Jean Terzian)