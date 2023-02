Discours attendu de Poutine sur l'état de l'"opération militaire spéciale" en Ukraine

Discours attendu de Poutine sur l'état de l'"opération militaire spéciale" en Ukraine













MOSCOU, 21 février (Reuters) - Le président russe Vladimir Poutine prononce mardi un discours pour informer les élites politique et militaire du pays de l'avancée de ce que le Kremlin qualifie d'"opération militaire spéciale" en Ukraine, alors que de nombreux Russes sont désireux de connaître les plans de Moscou pour l'année.

Alors qu'approche le premier anniversaire de l'offensive lancée en Ukraine, Vladimir Poutine s'exprimera à 09h00 GMT devant les deux chambres du Parlement, en présence de commandants de l'armée et de soldats. S'exprimant à la télévision publique, le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, a déclaré qu'à "un moment si crucial et si compliqué de notre développement, de nos vies, tout le monde attend un message dans l'espoir de savoir ce qui se passe, d'avoir une évaluation de l'opération militaire spéciale". La présidence russe a indiqué que Vladimir Poutine livrerait aussi son point de vue sur la situation internationale et sur le développement de la Russie face aux vastes sanctions imposées par les Occidentaux. (Reportage Guy Faulconbridge; version française Jean Terzian)