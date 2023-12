Direction Los Angeles pour Hugo Lloris !

par Sebastien Salpietro (iDalgo) L'ancien capitaine de l'Equipe de France Hugo Lloris a décidé de quitter Tottenham pour rejoindre la MLS et le FC Los Angeles. Il s'est engagé, samedi 30 septembre, pour l'année 2024 avec une option pour les années 2025 et 2026. À 37 ans, le joueur le plus capé de l'histoire de l'EDF était devenu indésirable (plus de huit mois sans jouer) dans le club londonien et cette opportunité représente sûrement le dernier challenge de sa carrière. Ayant rejoint Tottenham en 2012, le portier n'a jamais remporté de trophée majeur avec le club malgré trois finales, dont une en Ligue des champions (2019) perdu face à Liverpool.