Dîner de travail Macron-Zelensky ce dimanche soir à Paris

(Actualisé avec arrivée de Zelensky en France) PARIS, 14 mai (Reuters) - Emmanuel Macron reçoit ce dimanche soir son homologue ukrainien Volodimir Zelensky pour un dîner de travail à l'Elysée, a annoncé la présidence de la République. Cet entretien porte sur le soutien de la France aux besoins humanitaires et militaires de l'Ukraine en raison de son invasion par la Russie, a précisé l'Elysée. Sur Twitter, Volodimir Zelensky a déclaré qu'il aurait "une rencontre avec (s)on ami Emmanuel" et qu'ils évoqueraient ensemble "les points les plus importants des relations bilatérales". Le président ukrainien a été accueilli par la Première ministre, Elisabeth Borne, à son arrivée en France à l'aéroport de Vélizy-Villacoublay (Yvelines). "Alors que le pays continue de subir des bombardements, notamment sur les infrastructures civiles, le président de la République réaffirmera le soutien indéfectible de la France et de l'Europe pour rétablir l'Ukraine dans ses droits légitimes et défendre ses intérêts fondamentaux", a déclaré l'Elysée. La discussion portera aussi sur "les perspectives à plus long terme de retour de la paix en Europe, notamment sur la base du Plan de paix proposé par le président Zelensky et auquel la France apporte son soutien", a ajouté la présidence de la République. Volodimir Zelensky est arrivé en provenance d' Allemagne , où il s'est rendu ce dimanche après des entretiens séparés samedi à Rome avec les dirigeants italiens et le pape François. (Reportage Elizabeth Pineau, rédigé par Bertrand Boucey)