Dijon trébuche

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

Dijon rate son entrée en Euroligue. Les Dijonnais s'inclinent dans les derniers instants du match contre les Grecs de Lavrio sur le score de 65 à 63. Un score serré qui ne reflète pourtant pas la physionomie du match. Lavrio a notamment mené 14 - 6 dans le premier quarts-temps avant que les Dijonnais reviennent dans la partie. Les visiteurs sont même passés devant avec un petit écart lors du 3e quart (40 - 35). Mais encore une fois, la physionomie change et ce sont les Grecs qui avaient repris l'avantage dans le dernier quart (61 - 56) avant que les visiteurs n'égalisent en fin de rencontre (63 - 63), sans que cela soit suffisant pour l'emporter. Lavrio a été porté par un duo Carter - Kaklamanakis, auteur de 15 et 13 points. Du côté dijonnais, Chase et Kelly (15 et 14 unités) ont tout tenté sans que cela ne soit suffisant.