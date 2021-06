Dijon récupère sa place de leader, Cholet toujours pas sauvé

par Arthur Cremers (iDalgo)

Pour clôturer la journée de Jeep Elite, deux matchs avaient lieu à 19h. Chalon/Saone recevait Dijon sur son parquet. Et les Dijonnais ont très vite fait la différence. Après un premier quart-temps accroché, ils ont mis le pied sur l'accélérateur pour mener de 11 points à la pause. Lors des deux derniers quart-temps, ils se sont contentés de gérer avec 26 points de David Holston et 20 de Jaron Johnson. Avec ce succès 81-90, Dijon reprend la première place au classement devant l'ASVEL. Dans l'autre match de cet horaire, Pau-Orthez a battu Cholet dans sa salle avec notamment 14 points et 25 rebonds de Petr Cornelie. Score final 73-62 et les Choletais ne sont toujours pas assurés de jouer en première division l'an prochain.