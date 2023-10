Différend entre Scor et Covéa à propos d'un portefeuille US (Les Echos)

(Reuters) - Un différend oppose Scor et Covéa à propos de la valorisation d'un portefeuille de réassurance vie aux Etats-Unis cédé par le premier nommé au second, rapportent lundi les Echos, deux ans après un accord dans le cadre duquel les deux groupes étaient convenus d'abandonner toutes les procédures en justice réciproques. D'après le journal, le réassureur et l'assureur mutualiste ont lancé des procédures d'arbitrage distinctes sur l'un des volets de l'accord de paix signé en juin 2021 - la vente à Covéa d'une partie de l'activité américaine de réassurance vie de Scor pour 1 milliard de dollars. Covéa a estimé que l'opération ne tenait pas compte de la baisse de l'espérance de vie aux Etats-Unis et a décidé, après audit, de ne pas verser sa quote-part des sinistres, est-il indiqué dans Les Echos. Scor a lancé en novembre dernier une procédure d'arbitrage privé pour trouver une solution, avant que Covéa lance une procédure distincte. Les deux groupes ne commentent pas ce dossier. (Rédigé par Jean Terzian)