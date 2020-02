Dieselgate : Volkswagen rouvre ses négociations avec les consommateurs allemands

Crédit photo © Reuters

BERLIN (Reuters) - Volkswagen a rouvert des discussions avec la Fédération des associations allemandes de consommateurs, VZBV, pour trouver un accord d'indemnisation dans le cadre du "dieselgate", a annoncé jeudi un tribunal de Brunswick.

Les deux parties ont accepté les conseils de la justice, qui leur a recommandé de trouver un accord amiable.

Volkswagen est accusé d'avoir eu recours entre 2009 et 2015 à différentes techniques frauduleuses destinées à minimiser les émissions polluantes de certains moteurs diesel et essence de ses véhicules lors des essais d'homologation.

La fraude dont le constructeur est accusé porte sur plus de onze millions de véhicules construits par le groupe dans le monde et a d'ores et déjà coûté plus de 30 milliards de dollars au groupe en frais juridiques, amendes et dédommagements.

Volkswagen et la VZBV avaient annoncé vendredi dernier l'échec de plusieurs semaines de négociations. VW avait dit avoir scellé un accord préliminaire d'un montant de 830 millions d'euros mais avoir fait machine arrière lorsque les avocats de la VZBV ont réclamé 50 millions d'euros de commissions.

(Emma Thomasson, version française Jean-Stéphane Brosse)