Dieselgate : La Cour d'appel de Paris confirme la mise en examen de Volkswagen

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La Cour d'appel de Paris a confirmé mercredi la mise en examen de Volkswagen dans l'affaire des émissions polluantes dite "Dieselgate", en rejetant une demande du constructeur automobile allemand d'annulation des poursuites, rapporte l'AFP citant une source proche du dossier. Selon la source citée par l'AFP, Volkswagen estimait que le groupe ne pouvait pas être poursuivi une deuxième fois sur des faits déjà sanctionnés par la justice allemande en 2018. Ni Volkswagen France ni la Cour d'appel de Paris n'ont commenté dans l'immédiat ces informations. Le constructeur allemand avait reconnu en 2015 qu'environ 11 millions de ses véhicules à travers le monde avaient été équipés de logiciels visant à contourner les normes d'émissions polluantes. Le scandale du "Dieselgate" a été la plus grave crise qu'a connue le groupe allemand. L'affaire lui a coûté plus de 32 milliards d'euros en remises à niveau des véhicules, amendes et frais de justice. (Reportage Dominique Vidalon, avec Gilles Guillaume, version française Matthieu Protard, édité par Blandine Hénault)