Didier Guillaume appelle les Français à travailler dans les champs

PARIS (Reuters) - Le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, a appelé mardi les Français à rejoindre "la grande armée de l'agriculture" pour nourrir le pays en temps de crise sanitaire.

"Il y a aujourd'hui la possibilité d'avoir 200.000 emplois directs, aujourd'hui même, ce mardi matin, (...) dans les métiers de l'agriculture", a-t-il déclaré sur BFM TV.

"Je veux lancer un grand appel à l'armée de l'ombre, un grand appel aux femmes et aux hommes qui ont envie de travailler, un grand appel à celles et ceux qui sont confinés chez eux, à celles et ceux qui sont serveurs dans un restaurant, hôtesses d'accueil dans un hôtel, au coiffeur de mon quartier, a celles et ceux qui n'ont plus d'activité", a martelé le ministre.

"Je leur dis: regoignez la grande armée de l'agriculture francaise. Rejoignez celles et ceux qui vont nous permettre de nous nourrir de facon propre, saine, durable."

