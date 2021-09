DiCaprio investit dans la viande artificielle via les start-up Mosa Meat et Aleph Farms

(Reuters) - L'acteur américain Leonardo DiCaprio rejoint Aleph Farms et Mosa Meat, deux start-up spécialisée dans la culture de viande en laboratoire, en tant qu'investisseur et membre de leurs conseils consultatifs, ont annoncé mercredi les deux entreprises dans un communiqué.

"Mosa Meat et Aleph Farms offrent de nouvelles façons de satisfaire la demande mondiale de viande de boeuf, tout en résolvant certains des problèmes les plus pressants de la production industrielle actuelle de viande bovine", a déclaré Leonardo DiCaprio dans un communiqué.

"Je suis honoré de les rejoindre en tant que conseiller et investisseur alors qu'ils se préparent maintenant à mettre sur le marché du boeuf cultivé pour tous ceux qui ont soif de changement", a ajouté l'acteur connu pour ses prises de position écologistes.

Aleph Farms, basée en Israël et Mosa Meat, à Maastricht, aux Pays-Bas, produisent de la viande de boeuf in vitro, à partir de cellules de bovins vivants, présentée comme une alternative plus écologique à la viande issue de l'élevage.

(Reportage Akriti Sharma à Bangalore; version française Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)