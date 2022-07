Dialogue économique et commercial UE-Chine sur fond de tensions

PEKIN, 19 juillet (Reuters) - L'Union européenne et la Chine tiennent mardi un dialogue économique et commercial à haut niveau, sur fond de tensions sur un éventail de sujets dont la guerre en Ukraine, les droits dans la région du Xinjiang et un accord d'investissement pas encore ratifié.

"J'ai hâte de co-présider cet événement important avec le vice-Premier ministre chinois Liu He", a déclaré sur Twitter le vice-président de la Commission européenne, Valdis Dombrovskis.

Des sources diplomatiques ont indiqué à Reuters que la réunion serait virtuelle et aurait lieu dans l'après-midi heure de Pékin.

Le précédent cycle de ce dialogue économique et commercial s'était déroulé en juillet 2020. (Reportage Martin Quin Pollard; version française Jean Terzian)