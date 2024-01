Diageo manque ses prévisions de CA pour le premier semestre

LONDRES (Reuters) - Diageo, le plus grand fabricant de spiritueux au monde, a fait état mardi d'un chiffre d'affaires en deçà des attentes pour son premier semestre fiscal, alors qu'une forte baisse en Amérique latine a pesé sur ses performances globales. Le fabricant du whisky Johnnie Walker et du rhum Captain Morgan a affiché une baisse organique de 0,6% de son chiffre d'affaires net, alors que les analystes s'attendaient à un chiffre stable, selon un consensus compilé par la société. Le bénéfice d'exploitation organique a chuté de 5,4%, un résultat inférieur aux prévisions des analystes, qui s'attendaient en moyenne à une baisse de 4,7%. À la Bourse de Londres, le titre Diageo cédait 3,85% à 09h26 GMT, soit le recul le plus important de l'indice FTSE de Londres. "Les perspectives de bénéfice restent sombres pour le second semestre, les marchés prévoyant désormais une légère baisse du bénéfice d'exploitation", expliquent les analystes de Hargreaves Lansdown. Diageo avait averti en novembre d'une chute de plus de 20% de ses ventes en Amérique Latine et dans les Caraïbes. Au premier semestre, l'entreprise a fait état d'une baisse de 23% des ventes dans la région. La société signale une accumulation de stocks invendus au Mexique et au Brésil, où les consommateurs achètent moins de spiritueux haut de gamme. "Nous avons pris des mesures et avons d'autres projets pour réduire les stocks à des niveaux plus appropriés à l'environnement de consommation actuel dans la région d'ici la fin de l'exercice 2024", a déclaré la directrice générale Debra Crew dans un communiqué, ajoutant qu'il s'agissait d'une priorité essentielle. En excluant l'impact de l'Amérique Latine et des Caraïbes, les ventes nettes organiques du groupe ont augmenté de 2,5%, portées par l'Asie-Pacifique, l'Europe et l'Afrique. En Amérique du Nord, les ventes ont baissé de 1,5%. Diageo s'attend cependant toujours à une amélioration de la croissance organique de ses ventes nettes au cours du second semestre. (Reportage Emma Rumney ; version française Gaëlle Sheehan, édité par Kate Entringer)