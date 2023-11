Deuxième vol d'essai pour le Starship de SpaceX, sept mois après son explosion

BOCA CHICA, Texas (Reuters) - Spaceship, le vaisseau spatial de nouvelle génération de l'entreprise SpaceX censé transporter des astronautes jusqu'à la Lune et au-delà, doit décoller samedi du Texas pour un vol d'essai, sept mois après avoir explosé lors de son premier test. Le vaisseau doit être lancé durant une fenêtre de tir qui s'ouvre à 07h00 CST (13h00 GMT) sur le pas de tir de SpaceX à Boca Chica, sur le golfe du Mexique, dans l'extrême sud du Texas. Starship est monté sur le lanceur Super Heavy. L'objectif de la mission sera d'arracher Starship du sol du Texas pour approche d'une mise sur orbite, avant la redescente dans l'atmosphère terrestre et l'amerrissage du vaisseau au large des côtes d'Hawaï. En cas de succès, SpaceX franchirait une étape importante dans son ambition de développer un vaisseau spatial multi-fonctions de grande taille, capable d'envoyer des astronautes sur la Lune - pour le compte de la Nasa - au cours de cette décennie, le but ultime étant ensuite de voyager vers Mars. Elon Musk, fondateur et patron de SpaceX, espère aussi que Starship remplacera à terme la fusée Falcon 9, pièce maîtresse de l'entreprise spatiale, qui envoie sur orbite une grande partie des satellites du monde entier. L'enjeu est important aussi pour la Nasa, premier client de SpaceX, qui compte sur la société pour jouer un rôle central dans son programme d'exploration lunaire Artemis, successeur des missions Apollo il y a plus d'un demi-siècle. Avec son premier étage et ses 33 moteurs Raptor, Starship/Super Heavy affiche une hauteur totale de 122 mètres et produit deux fois plus de puissance sur la fusée Saturn V qui avait envoyé des astronautes sur la Lune. Lors du premier vol d'essai le 20 avril dernier, l'engin s'est désintégré en moins de quatre minutes après son décollage. (Joey Roulette à New York, Steve Gorman à Los Angeles, Joe Skipper à Boca Chica, Jean-Stéphane Brosse pour le service français)