Deux tonnes d'uranium ont disparu d'un site en Libye, selon l'AIEA

VIENNE, 15 mars (Reuters) - Des inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) ont constaté qu'environ deux tonnes et demie d'uranium naturel ont disparu d'un site libyen n'étant plus sous le contrôle du gouvernement, selon un communiqué transmis mercredi par l'agence à ses Etats membres et que Reuters a pu consulter. Au cours d'une inspection menée mardi, une équipe de l'AIEA a constaté que "environ 2,5 tonnes d'uranium naturel sous la forme de concentré de minerai d'uranium préalablement déclaré par (la Libye) comme étant stocké sur ce site n'était pas présent sur les lieux", dit le patron de l'AIEA, Rafael Grossi, dans le document confidentiel. (Reportage Francois Murphy; version française Jean Terzian, édité par Tangi Salaün)