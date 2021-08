Deux sur deux pour Auxerre après son carton contre Grenoble

par Arthur Cremers (iDalgo)

Pour clôturer le week-end de Ligue 2, Auxerre recevait Grenoble dans son Stade de l'Abbé-Deschamps. Vainqueurs de leur match inaugural à Amiens (1-2), les locaux n'ont pas mis bien longtemps à entrer dans leur rencontre. Dès la 3ème minute, Mathias Autret a transformé un penalty pour donner l'avantage aux siens. Peu de temps après, Gauthier Hein a doublé la mise (14') et les Auxerrois sont ainsi rentrés aux vestiaires avec un bel avantage. Pas décidés à baisser de régime, les hommes Jean-Marc Furlan ont été solides en défense et ont fini par faire un break définitif à la 85ème grâce à Hamza Sakhi. Cette large victoire 3 buts à 0 permet à l'AJA de rejoindre le Paris FC et Caen en tête de la deuxième division avec six points sur six engrangés. Les Grenoblois, quant à eux, sont bons derniers et n'ont toujours pas inscrit le moindre but.