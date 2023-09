Deux soldats syriens tués dans un raid israélien sur Tartous

Crédit photo © Reuters

LE CAIRE (Reuters) - Deux soldats syriens ont été tués et six autres ont été blessés lors d'une opération aérienne israélienne visant la ville côtière de Tartous, rapportent mercredi des médias d'Etat syriens. Aucune précision n'a été donnée sur les lieux où l'attaque a été commise, mais des sources militaires soulignent que cette zone abrite plusieurs postes avancés tenus par le mouvement chiite pro-iranien Hezbollah. Aucun responsable israélien n'était immédiatement disponible pour commenter l'information. (Yomna Ehab; version française Nicolas Delame, édité par Zhifan Liu)