Deux soldats arméniens tués dans un bombardement azerbaïdjanais, selon Erevan

Crédit photo © Reuters

TBILISSI (Reuters) - L'Arménie a annoncé vendredi la mort de deux soldats lors d'un accrochage frontalier avec l'Azerbaïdjan, au nord-ouest de la région séparatiste du Haut-Karabakh. Les deux militaires ont été tués dans un bombardement près de la ville de Sotk, un autre a été blessé, a déclaré le ministère arménien de la Défense. L'Azerbaïdjan a fait état quant à lui de deux blessés dans ses rangs à la suite d'attaques de drones arméniens dans la région de Kalbajar. Bakou a dit prendre des mesures de représailles. Reuters n'a pas été en mesure de vérifier ces informations. L'Arménie et l'Azerbaïdjan se sont livré deux guerres, la dernière en 2020, au sujet du Haut-Karabakh, reconnue internationalement comme une partie du territoire azerbaïdjanais mais peuplée majoritairement d'Arméniens. Depuis la fin du conflit de 2020 - au terme duquel l'Azerbaïdjan a repris de larges pans de territoire dans le Haut-Karabakh - les tensions ressurgissent régulièrement entre les deux républiques du Caucase. (Reportage Felix Light ; version française Mariana Abreu)