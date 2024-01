Deux randonneurs italiens tués par une avalanche dans les Alpes

Deux randonneurs italiens tués par une avalanche dans les Alpes













ROME, 7 janvier (Reuters) - Les équipes de secours en montagne ont retrouvé les corps de deux randonneurs italiens après une avalanche survenue dimanche au coeur des Alpes, près de la frontière entre l'Italie et la Suisse. Un corps était enseveli dans la neige et un deuxième a été découvert dans un lac après l'avalanche survenue à une altitude de 2.200 mètres dans la région de Val Formazza, dans la région italienne du Piémont, écrit le groupe de secours alpin CNSAS dans un communiqué. Une équipe de secours a été dépêchée sur place par hélicoptère malgré les vents violents après le déclenchement de l'alarme, vers midi (11h00 GMT). Un chien a aidé à retrouver les corps. Les victimes, munies de raquettes pour se déplacer sur la neige, sont une femme de 30 ans et un homme de 53 ans originaires de la région de Lombardie, dans le nord de l'Italie, ont précisé les médias italiens. (Écrit par Keith Weir; Version française Elizabeth Pineau )