Deux policiers en garde à vue après la mort d'un jeune à moto dans les Yvelines

Deux policiers en garde à vue après la mort d'un jeune à moto dans les Yvelines













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Deux policiers ont été placés en garde à vue après la mort d'un jeune homme de 16 ans dans une collision entre sa moto et un véhicule de police dans les Yvelines, a-t-on appris jeudi auprès du parquet de Versailles. Deux enquêtes ont été ouvertes, l'une pour homicide involontaire et l'autre pour refus d'obtempérer. Une décision concernant la garde à vue des deux policiers, qui conduisaient chacun un véhicule et ont été interrogés dans la nuit par l'IGPN, sera prise en fin de matinée, selon le parquet. Trois autres policiers, passagers des véhicules, ont aussi été entendus mais pas sous le régime de la garde à vue. Les circonstances de l'accident survenu mercredi en fin d'après-midi entre Elancourt et Maurepas restent floues. D'après les premiers éléments de l'enquête, le jeune homme à moto roulait sur le trottoir en dérangeant les piétons et a refusé de s'arrêter et pris la fuite à l'intervention de la police. Il a ensuite percuté un autre véhicule de police à un carrefour. On ignore à ce stade si ce deuxième véhicule de police participait à l'intervention ou si sa présence au carrefour était accidentelle. Cet accident intervient deux mois et demi après la mort du jeune Nahel, tué le 27 juin par un tir de policier lors d'un contrôle routier à Nanterre (Hauts-de-Seine), qui avait déclenché plusieurs nuits d'émeutes dans de nombreuses villes françaises. (Reportage Alain Acco, rédigé par Bertrand Boucey, édité par Blandine Henault)