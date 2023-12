Deux passagers du vol immobilisé dans la Marne présentés devant un juge

PARIS (Reuters) - La garde à vue des deux passagers du vol immobilisé à l'aéroport de Paris-Vatry (Marne), en raison de soupçons de trafic d'êtres humains, a été levée lundi, a déclaré le parquet de Paris. Les deux hommes ont été déférés au tribunal judiciaire de Paris en vue d’une présentation devant un juge, a ajouté le parquet. Une information judiciaire a été ouverte des chefs "d'aide a l’entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d’étrangers" et de "participation a association de malfaiteurs". L'Airbus A340 de la compagnie roumaine Legend Airlines assurait jeudi un vol entre Dubaï, aux Emirats arabes unis, et le Nicaragua avec à son bord 303 passagers Indiens. Il faisait une escale technique en France lors de son immobilisation à la suite d'un renseignement anonyme laissant penser à un possible trafic d'êtres humains. Des mesures de garde à vue avaient été décidées vendredi à l'encontre de deux passagers afin de vérifier si leur rôle "a pu être différent de celui des autres". La saisie de l'avion a été levée dimanche par la justice, permettant à l'appareil de rédécoller et aux passagers de quitter le territoire. Cependant, il n'était pas clair à quelle heure l'avion pourrait décoller, vers quelle destination et avec combien de passagers, certains ayant demandé l'asile politique en France. (Rédigé par Kate Entringer)