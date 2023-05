Deux Palestiniens tués par les forces israéliennes en Cisjordanie

JÉRUSALEM (Reuters) - Les forces de sécurité israéliennes ont abattu mercredi deux Palestiniens en Cisjordanie occupée, qui, selon le groupe Jihad islamique, faisaient partie de ses membres. La fusillade, survenue dans la ville de Qabatiya, près de Djénine, intervient après des frappes aériennes surprises menées par Israël dans la bande de Gaza mardi, qui ont tué trois dirigeants du Jihad islamique et dix civils. Les deux Palestiniens ont tiré sur les soldats depuis une voiture avant d'être abattus, a déclaré l'armée israélienne, qui a précisé avoir retrouvé un fusil d'assaut dans le véhicule. Il n'y a pas de victimes israéliennes, a-t-elle ajouté. "L'ennemi doit comprendre que notre réponse sera à la hauteur des crimes qu'il a commis contre notre peuple et nos guerriers saints", a déclaré le Jihad islamique, qui a revendiqué l'appartenance des hommes à son groupe dans un communiqué. Les deux hommes étaient âgés de 19 et 24 ans, a indiqué le ministère palestinien de la Santé. Plus de 100 Palestiniens, pour la plupart des hommes armés mais aussi des civils, y compris des enfants, ont été tués par les forces israéliennes cette année. Au moins 18 Israéliens et étrangers ont trouvé la mort. (Reportage Emily Rose ; version française Camille Raynaud et Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)