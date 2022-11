Deux Palestiniens tués par les forces de sécurité israéliennes à Jérusalem et en Cisjordanie

RAMALLAH, Cisjordanie, 3 novembre (Reuters) - Les forces de sécurité israéliennes ont abattu jeudi à Jérusalem un Palestinien qui a poignardé un policier lors d'une fouille, tandis qu'un autre a été tué la veille au soir lors d'une opération militaire en Cisjordanie occupée, rapportent la police israélienne et des sources médicales.

Le premier incident est survenu dans la Vieille Ville de Jérusalem.

L'agresseur présumé était un habitant de Jérusalem-Est, selon la police israélienne.

Selon des sources médicales, un policier a reçu des coups de couteau tandis qu'un autre a été blessé par balles. Des balles perdues selon les médias israéliens.

Les autorités palestiniennes n'ont fait aucun commentaire dans l'immédiat.

Mercredi soir, l'armée israélienne a mené une opération à Beit Duqu, un village cisjordanien, après qu'un Palestinien a mené une attaque à la voiture bélier et au couteau, blessant un officier israélien. L'homme avait été "neutralisé".

Un Palestinien de 45 ans a été tué lors de heurts entre les forces de sécurité et des manifestants qui leur ont jeté des pierres et des cocktails Molotov. L'armée israélienne a indiqué avoir répliqué à balles réelles. (Reportage Ali Sawafta et Henriette Chacar, version française Lina Golovnya, édité par Sophie Louet)