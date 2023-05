Deux Palestiniens tués lors d'un raid israélien en Cisjordanie occupée

Crédit photo © Reuters

JERUSALEM (Reuters) - Deux Palestiniens ont été tués samedi lors d'un raid israélien en Cisjordanie occupée, ont déclaré le ministère palestinien de la Santé et l'armée israélienne. Les deux hommes étaient âgés de 22 ans et ont succombé à des blessures par balle à la poitrine, au cou et à l'abdomen, a précisé le ministère. De son côté, l'armée israélienne a déclaré avoir mené un raid pour appréhender des individus soupçonnés d'avoir participé à une fusillade contre des Israéliens en début de semaine. "Les deux tireurs ont été abattus après avoir tenté de fuir les lieux", a indiqué l'armée dans un communiqué. Israël et la bande de Gaza ont échangé des tirs en début de semaine après le décès de Khader Adnan, membre éminent du groupe palestinien du Djihad islamique. (Reportage Emily Rose et Ali Sawafta ; version française Kate Entringer)