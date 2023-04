Deux Palestiniens tués lors d'un raid israélien en Cisjordanie

RAMALLAH, Cisjordanie, 3 avril (Reuters) - Les forces israéliennes ont tué deux Palestiniens lors d'affrontements lundi à Naplouse, en Cisjordanie occupée, ont affirmé des médecins, et l'armée a déclaré avoir lancé un raid pour arrêter des suspects en lien avec une fusillade menée en mars. Il n'y aurait pas eu de victimes du côté des forces israéliennes. Naplouse a vu une intensification des raids israéliens à la suite d'une série d'attaques palestiniennes l'année dernière. Le groupe connu sous le nom de "Tanière des Lions" à Naplouse, créée à la suite de la mort d'un combattant palestinien en août 2022, a déclaré qu'un de ses membres avait été tué alors qu'il combattait les troupes israéliennes. Le Fatah a indiqué que le deuxième homme tué appartenait à ses rangs. L'armée israélienne a déclaré avoir arrêté deux personnes soupçonnées d'avoir aidé un Palestinien à commettre une fusillade en voiture le 25 mars en Cisjordanie, qui a blessé deux soldats. Les troupes ont également saisi la voiture utilisée lors de cette attaque, selon un communiqué de l'armée. (Rédigé par Dan Williams et Ali Sawafta, version française Gaëlle Sheehan, édité par Kate Entringer)