Deux ONG accusent BNP Paribas de contribuer à la déforestation de l'Amazonie

par Mathieu Rosemain PARIS, 27 février (Reuters) - Deux organisations non gouvernementales (ONG) ont annoncé lundi avoir lancé une procédure en justice à Paris contre BNP Paribas, accusant la banque française d'avoir fourni des services financiers à des entreprises responsables de la déforestation de l'Amazonie. Dans une plainte déposée la semaine dernière devant le tribunal judiciaire de Paris, l'ONG brésilienne Comissão Pastoral da Terra et l'association française Notre Affaire À Tous accusent BNP Paribas de n'avoir pas mené les vérifications adéquates avant d'accepter de financer des compagnies suspectées de mener des activités destructrices de la forêt amazonienne. BNP Paribas a déclaré dans un communiqué transmis par courriel à Reuters qu'il demandait à ses clients une stratégie "zéro déforestation" dans leur production et leurs chaînes d'approvisionnement d'ici 2025. La déforestation est la principale source d'émissions de gaz à effet de serre au Brésil. Saisir la justice est devenu une méthode de plus en plus utilisée par les activistes environnementaux pour pousser les multinationales à accélérer leur transition vers une énergie verte. Cela est le cas notamment en France depuis une loi de 2017 qui requiert des grandes entreprises françaises qu'elles identifient et évitent tout risque représenté par leurs activités pour les droits humains et l'environnement. Une première décision de justice basée sur cette loi doit être rendue le 28 février dans une affaire concernant TotalEnergies. BNP Paribas a déjà été visé la semaine dernière par une plainte pour son financement des énergie fossiles. Dans le communiqué transmis à Reuters, la banque a dit qu'elle demandait à ses clients une "traçabilité complète" de leurs chaînes d'approvisionnement de boeuf et soja provenant de l'Amazonie brésilienne, indiquant avoir promis de ne plus fournir de produits ou services financiers à des entreprises ne respectant pas cette politique. BNP Paribas a ajouté que seul un "engagement collectif" des institutions financières serait "complètement efficace". "Simplement cesser de financer ces acteurs n'aurait aucun impact positif sur leurs pratiques, dans la mesure où ils continueraient à s'appuyer sur un nombre de prêteurs largement suffisant pour leur activité", est-il écrit dans le communiqué. (Reportage Mathieu Rosemain, avec Simon Jessop; version française Jean Terzian, édité par Kate Entringer)