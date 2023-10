Deux morts dans de nouvelles frappes russes sur Kharkiv

Crédit photo © Reuters

KYIV (Reuters) - La Russie a lancé de nouvelles attaques de drones et de missiles sur l'Ukraine tôt vendredi, causant la mort d'un garçon de 10 ans et de sa grand-mère dans la ville de Kharkiv (nord-est) et endommageant des infrastructures céréalières et portuaires dans la région d'Odessa (sud), ont déclaré des responsables ukrainiens. L'enfant et sa grand-mère ont été tués lorsque deux missiles balistiques Iskander ont touché la deuxième plus grande ville d'Ukraine, a déclaré le gouverneur de la région, Oleh Synehoubov. Vingt-huit autres personnes ont été blessées, dont un bébé de 11 mois. L'attaque de missiles a détruit une grande partie d'un immeuble résidentiel. Le père de l'enfant tué, Oleh Bychko, a déclaré à Reuters avoir réussi à sortir son fils cadet et sa femme des décombres. Cette attaque intervient après un bombardement russe, jeudi, sur un village de la région de Kharkiv qui a fait 52 morts parmi des personnes rassemblées pour une cérémonie du souvenir, selon les autorités ukrainiennes. Lors des dernières frappes, les défenses aériennes ukrainiennes ont abattu 25 des 33 drones lancés par la Russie depuis la péninsule annexée de Crimée, a indiqué l'armée de l'air dans un communiqué. Les frappes de drones ont visé les régions d'Odessa et de Mykolaïv dans le sud, de Dnipropetrovsk dans le sud-est, de Tcherkassy et Jytomyr dans le centre, ainsi que celle de Kharkiv dans le nord-est, a indiqué l'armée de l'air sur l'application de messagerie Telegram. Une attaque de drone a endommagé un silo à grains dans le port d'Izmaïl, dans la région d'Odessa, a déclaré le gouverneur régional, Oleh Kiper. Neuf camions ont pris feu sur le site, mais l'incendie a été rapidement éteint. Moscou nie viser délibérément les civils, mais de nombreuses personnes ont été tuées lors d'attaques qui ont touché des zones résidentielles ainsi que des installations énergétiques, portuaires, céréalières, entre autres. La Russie a intensifié ses attaques contre les régions méridionales de l'Ukraine, où se trouvent les ports de la mer Noire, depuis qu'elle a mis fin, en juillet, à un accord sur les exportations céréalières. (Reportage Olena Harmash ; version française Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)