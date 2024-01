Deux morts après une pluie de missiles russes sur l'Ukraine

Deux morts après une pluie de missiles russes sur l'Ukraine













Crédit photo © Reuters

par Pavel Polityuk et Valentyn Ogirenko KIEV (Reuters) -La Russie a une nouvelle fois massivement bombardé les villes de Kyiv et Kharkiv mardi, faisant deux morts et des dizaines de blessés, selon des responsables ukrainiens. Les attaques ont frappé des immeubles résidentiels et des infrastructures civiles après que Vladimir Poutine a promis de "venger" la mort de 24 civils au cours d'une attaque ukrainienne contre la ville russe de Belgorod, selon Moscou. La Russie a lancé plusieurs salves de missiles sur la capitale ukrainienne, provoquant des coupures d'électricité durant l'heure de pointe mardi matin et des chutes de débris dans la région. L'attaque était d'ampleur similaire à celle de vendredi en termes de nombre et de variété de missiles, a déclaré le chef d'état-major de l'armée de l'air ukrainienne. "Explosions dans la capitale", a déclaré Vitali Klitschko, le maire de Kyiv sur Telegram, exhortant les habitants à se mettre à l'abri. L'édile a déclaré qu'une femme âgée est décédée dans une ambulance qui la transportait vers un hôpital. Il avait auparavant indiqué qu'au moins 16 personnes avaient été blessées dans la capitale ukrainienne. Vitali Klitschko a annoncé que des gazoducs avaient été endommagés dans le quartier de Pechersky à Kyiv et que plusieurs immeubles de la capitale subissaient des coupures d'électricité. Les forces aériennes ukrainiennes ont déclaré avoir détruit 35 drones d'attaques lancés par la Russie dans la nuit, ciblant plusieurs villes ukrainiennes dont Kyiv. Ces attaques interviennent après que Vladimir Poutine a déclaré lundi que les attaques ukrainiennes sur Belgorod "ne resteraient pas impunies". La Russie a mené vendredi sa plus grande offensive aérienne contre l'Ukraine depuis le début de la guerre, tuant au moins 39 personnes. La ville de Kharkiv a également été la cible d'"une attaque massive de missiles", selon son maire Ihor Terekhov. L'attaque a fait un mort et 41 blessés, a déclaré sur Telegram le gouverneur de la région de Kharkiv, Oleh Synehoubov. La Russie a déclaré que l'attaque ukrainienne sur Belgorod avait été menée depuis la région de Kharkiv. La situation reste tendue, selon Youri Ihnat le porte-parole des forces aériennes ukrainiennes, qui disent se préparer à de nouvelles attaques russes. (Version française par Zhifan Liu, édité par Tangi Salaün)