Deux morts après des frappes ukrainiennes contre la région de russe de Briansk, annonce son gouverneur

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Des frappes ukrainiennes menées samedi soir contre un village de la région de Briansk, dans l'ouest de la Russie, ont fait deux morts, a annoncé le gouverneur de Briansk. "Selon les premières informations, un immeuble résidentiel a été complètement détruit et deux maisons ont été partiellement démolies", a déclaré Alexandre Bogomaz, sur Telelgram. "Les services d'urgence interviennent sur place." L'Ukraine ne revendique presque jamais publiquement la responsabilité d'attaques menées en Russie et dans les territoires ukrainiens contrôlés par les troupes russes. Moscou et Kyiv démentent tous deux cibler des civils. (Reportage Lidia Kelly à Melbourne; version française Camille Raynaud)