Deux militantes aspergent La Joconde de soupe au Louvre

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Deux militantes écologistes ont aspergé de soupe la vitre protégeant La Joconde, tableau de Léonard de Vinci exposé au musée du Louvre à Paris, dimanche, a annoncé le mouvement "Riposte alimentaire", qui présente cette action comme le début d'une campagne en faveur d'un droit à une "alimentation durable". Sur une vidéo, on peut voir deux femmes jeter du liquide en direction du tableau, protégé par une vitre. Elles passent ensuite la barrière de sécurité pour poser devant l'oeuvre en criant "qu'est-ce qui est le plus important ? L'art ou le droit à une alimentation saine et durable ?", avant d'être emmenées par des vigiles. Des militants de la défense de l'environnement ont multiplié les actions de ce type ces dernières années dans différents musées à travers le monde. La Joconde a déjà été la cible d'un jet de tarte à la crème en mai 2022. (Manuel Ausloos, Sudip Kar-Gupta, rédigé par Bertrand Boucey)