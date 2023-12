Deux journalistes d'Al Djazira blessés dans une frappe de missile à Gaza

LE CAIRE, 15 décembre (Reuters) - Deux journalistes d'Al Djazira, Wael Al-Dahdouh et Samer Abu Daqqa, ont été blessés vendredi après une frappe de missile tiré depuis un drone à Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, a rapporté la chaîne télévisée. Wael Al-Dahdouh a été blessé à la main. Le second journaliste, Samer Abu Daqqa, est actuellement piégé sous les décombres de l'école de Khan Younès dans laquelle il se trouvait lors de la frappe. Wael Al-Dahdouh, correspondant de la chaîne arabe à Gaza, est particulièrement connu des téléspectateurs au Moyen-Orient depuis qu'il a appris le mois dernier, au cours d'une émission en direct, que sa femme, son fils, sa fille et son petit-fils avaient été tués lors d'une attaque aérienne israélienne. (Reportage Nidal Almughrabi, rédigé par Ahmed Elimam et Nayera Abdallah ; version française Kate Entringer)