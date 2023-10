Deux Israéliens et un Egyptien abattus à Alexandrie - sources

Deux Israéliens et un Egyptien abattus à Alexandrie - sources













Crédit photo © Reuters

LE CAIRE (Reuters) - Deux touristes israéliens et leur guide égyptien ont été abattus dimanche à Alexandrie, a déclaré le ministère israélien des Affaires étrangères. Un policier accusé d'être l'auteur de la fusillade, dans le quartier de Saouari, dans la ville du nord de l'Egypte, a été placé en détention, ont déclaré deux sources au sein des services de sécurité égyptiens. Un Egyptien a également été blessé dans cette attaque, la première visant des Israéliens en Egypte depuis plusieurs décennies. (Ahmed Mohamed Hassan, avec ari Rabinovitch, Aidan Lewis, version française Jean-Stéphane Brosse)