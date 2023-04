Deux israéliennes tuées en Cisjordanie occupée

JERUSALEM (Reuters) - Deux israéliennes ont été tuées lorsque leur voiture a été la cible de tirs vendredi près d'une colonie en Cisjordanie occupée, ont annoncé les autorités israéliennes. L'armée israélienne a indiqué que l'attaque s'était déroulée près de la colonie de Hamra, dans la vallée du Jourdain. Le service d'ambulances Magen David Adom a précisé qu'en plus des deux victimes, une troisième femme avait été grièvement blessée pendant la fusillade. (Rédigé par Ari Rabinovitch, version française Tangi Salaün, édité par Blandine Hénault)