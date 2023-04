Deux femmes tuées dans un musée frappé par un missile russe en Ukraine

Crédit photo © Reuters

KYIV (Reuters) - Un missile russe a frappé mardi un musée situé dans le centre de la ville de Koupiansk, dans l'Est de l'Ukraine, tuant deux femmes et faisant 10 blessés, ont annoncé les services de secours. Selon la présidence ukrainienne, le musée a été touché par un missile S-300, un système antiaérien souvent utilisé par les forces russes pour des frappes au sol, malgré son imprécision. Le président Volodimir Zelensky a diffusé une vidéo du bâtiment éventré par le bombardement. "Le pays terroriste fait tout ce qu'il peut pour nous détruire totalement. Notre histoire, notre culture, notre peuple", a écrit le chef d'Etat sur la messagerie Telegram. Koupiansk, qui disposait avant le conflit d'une population de 26.000 habitants, est située dans la région de Karkhiv. Elle constitue un important noeud ferroviaire qui a été occupé pendant plusieurs mois par l'armée russe. Cette dernière en a été chassée en septembre dernier après une contre-offensive éclair de l'armée ukrainienne. (Rédigé par Olena Harmash et Dan Peleshchuk ; version française Nicolas Delame et Tangi Salaün, édité par Blandine Hénault)