Deux drones ont été interceptés dans la région de Moscou

4 juillet (Reuters) - Deux drones ont été interceptés dans le ciel de la région de Moscou et un autre dans la région de Kalouga, au sud-ouest de la capitale russe, a rapporté mardi l'agence de presse officielle russe TASS, citant les services de secours. "Selon les informations préliminaires, trois drones se dirigeaient en direction de Moscou à des moments différents", a déclaré une source chez les secours, selon TASS. D'après l'agence de presse RIA, deux drones ont été abattus près du village de Valuevo, situé à une trentaine de kilomètres au sud-ouest du bâtiment du Kremlin. Aucun blessé ni dégâts n'ont été signalés dans l'immédiat. (Rédigé par Lidia Kelly à Melbourne; version française Jean Terzian)