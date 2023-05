Deux chefs du Djihad islamique tués par l'armée israélienne à Gaza

Crédit photo © Reuters

GAZA (Reuters) - Les forces aériennes israéliennes ont tué deux chefs du Djihad islamique jeudi dans la bande de Gaza, dans le cadre d'une opération qui a fait au moins 25 morts dont des enfants et des femmes cette semaine. Israël a mené ces nouvelles frappes aériennes alors que l'Egypte accueillait au Caire un haut responsable du Djihad islamique, Mohammed al-Hindi, dans le cadre des négociations visant à mettre fin aux affrontements, ont indiqué à Reuters deux dirigeants du groupe armé palestinien et des diplomates étrangers. "Les efforts de l'Egypte pour ramener le calme et reprendre le processus politique n'ont pas encore porté leurs fruits", a constaté le chef de la diplomatie égyptienne, Sameh Choukri, à l'occasion d'un déplacement à Berlin. La mort d'Ali Ghali, chef de l'unité de tirs de roquette du Djihad islamique, et d'Ahmed Abou Daqqa, un commandant de la branche armée du groupe, porte à cinq le nombre de dirigeants islamistes tués depuis qu'Israël a débuté mardi matin ses attaques contre Gaza. Au moins quatre femmes et six enfants ont également été tués dans ces attaques. L'armée israélienne affirme qu'Ali Ghali et Ahmed Abou Daqqa ont supervisé des tirs de roquettes en direction d'Israël ces derniers jours, ainsi que lors des précédents affrontements. Le Djihad islamique palestinien est un groupe soutenu par l'Iran et allié du Hamas, qui dirige Gaza. Ces tirs de roquettes se sont poursuivis jeudi - plus de 500 ont visé Israël depuis le début de la semaine - et le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a dit avoir ordonné à l'armée de se préparer "à des actions supplémentaires". L'armée israélienne a dit de son côté jeudi matin avoir bombardé 158 cibles à Gaza. Alors que les violences ont fait plus de 100 morts côté palestinien et au moins 19 morts israéliens et étrangers depuis le mois de janvier, la communauté internationale a répété les appels au cessez-le-feu. Les ministres égyptien et jordanien des Affaires étrangères se sont entretenus avec leurs homologues français et allemand jeudi à Berlin. Sameh Choukri a appelé à cette occasion Israël à cesser les "initiatives unilatérales visant à détruire l'avenir de l'Etat palestinien". (Reportage par Ali Sawafta, Nidal al-Mughrabi et HenrietteChacar; version française Jean Terzian, Zhifan Liu et Tangi Salaün, édité par Blandine Hénault)