Deux bombardiers russes survolent la mer du Japon, alors que Kishida se rend en Ukraine

21 mars (Reuters) - Deux bombardiers stratégiques russes ont survolé la mer du Japon pendant plus de sept heures, a déclaré mardi le ministère russe de la Défense dans un communiqué, publié au moment où le premier ministre japonais entame une visite en Ukraine. Moscou fait régulièrement voler des Tupolev Tu-95MS, capables de transporter des armes nucléaires, au-dessus des eaux internationales de l'Arctique, de l'Atlantique Nord et du Pacifique en guise de démonstration de force. Ce vol intervient alors que le Premier ministre japonais Fumio Kishida doit se rendre plus tard à Kyiv pour témoigner de sa solidarité au président ukrainien Volodimir Zelensky dans la guerre qui l'oppose à la Russie. La chaîne publique japonaise NHK a montré le Premier ministre montant à bord d'un train dans la ville polonaise de Przemysl, près de la frontière ukrainienne. La Russie a déclaré que les bombardiers stratégiques avaient effectué un "vol planifié", escortés par des avions de chasse. Selon le ministère russe de la Défense, ce vol a été effectué dans le strict respect du droit international et au-dessus d'eaux neutres. En février, les forces de défense aérienne nord-américaines ont été envoyées pour intercepter plusieurs bombardiers stratégiques et avions de chasse russes qui survolaient l'espace aérien international près de l'Alaska. Le Japon, qui depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale a son propre différend territorial avec Moscou dans le Pacifique Nord, est un allié clé des États-Unis en Asie ainsi qu'un membre du G7, et s'est joint aux sanctions occidentales contre la Russie après son invasion de l'Ukraine. Le voyage de Fumio Kishida en Ukraine coïncide également avec la visite d'État du président chinois Xi Jinping à Moscou. (Rédigé par Caleb Davis et Mark Trevelyan, version française Nathan Vifflin, édité par Diana Mandiá et Kate Entringer)