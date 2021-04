Deux ans après l'incendie, Macron mobilise pour la reconstruction de Notre-Dame

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Deux ans jour pour jour après le spectaculaire incendie de Notre-Dame de Paris, le président Emmanuel Macron a sonné jeudi la mobilisation pour "tenir l'objectif" d'une réouverture au culte en 2024 de l'édifice religieux emblématique de la capitale française dont la destruction avait ému le monde entier.

Le chef de l'Etat, qui s'était rendu sur place le soir du drame, est retourné à Notre-Dame dont le toit et la flèche ont été détruits par les flammes.

Casque blanc sur la tête, le chef de l'Etat s'est fait expliquer les travaux sur un plancher installé au-dessus de la voûte endommagée du bâtiment où l'accompagnait l'archevêque de Paris, Mgr Michel Aupetit, la maire de Paris, Anne Hidalgo, et le général Jean-Louis Georgelin, qui dirige l'Etablissement public chargé de la restauration de Notre-Dame.

Après avoir discuté avec des ouvriers, Emmanuel Macron a délivré un "message de fierté collective, parce qu'on a beaucoup fait en deux ans et on a évité le pire."

"On regarde aussi les trois ans qui viennent", a-t-il ajouté. "Il va nous falloir tenir nos objectifs et donc une très grande mobilisation, une planification très exigeante et rigoureuse. C'est aussi du volontarisme et de l'espoir en cette période."

Après le délicat découpage des quelques 40.000 pièces constituant l'échafaudage calciné, l'heure est à la consolidation de l'édifice, jusqu'à l'été, avant le début de la phase de reconstruction à proprement parler.

Les ouvriers sécurisent les voûtes en les doublant avec des cintres en bois fabriqués sur mesure et construisent une sorte de parapluie au-dessus du trou béant provoqué par la chute de la flèche sur la croisée du transept afin de protéger la cathédrale des intempéries pendant les travaux.

Une charpente en bois sera réinstallée et la flèche détruite, imaginée par l'architecte Eugène Viollet-le-Duc au XIXe siècle, sera reconstruite à l'identique.

"Formellement, il faut attendre la fin de la phase de sécurisation pour pouvoir affirmer de manière très officielle que la cathédrale est hors de danger", a dit à Reuters Jérémie Patrier-Leitus, directeur de la communication de l'Etablissement public chargé de la restauration.

Dans un entretien au magazine Challenges, le général Georgelin déclare que l'enveloppe record de 833 millions d'euros de dons récoltés dans le monde pour la cathédrale sera entièrement utilisée pour sa reconstruction.

Avant l'incendie du 15 avril 2019, quelque 12 millions de personnes visitaient chaque année la cathédrale Notre-Dame de Paris, dont la première pierre fut posée en 1163.

(Elizabeth Pineau avec Lucien Libert et pool sur place, édité par Blandine Hénault)