Deux anciens dirigeants d'Orpea placés en détention provisoire

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - L'ancien directeur général et l'ancien directeur financier du groupe d'Ehpad Orpea ont été placés en détention provisoire dans le cadre d'une enquête pour abus de confiance, escroqueries, abus de biens sociaux aggravé, blanchiment en bande organisée, et corruption privée, a indiqué le parquet de Nanterre. Un ancien directeur général délégué aussi mis en cause dans l'enquête a été placé sous contrôle judiciaire, a déclaré le parquet dans un communiqué daté du 29 juin et transmis vendredi à Reuters. Une enquête préliminaire avait été ouverte après des plaintes déposées par le groupe Orpea en 2022, dénonçant des malversations qui auraient notamment été commises par d’anciens hauts cadres dirigeants. "A l'issue de plusieurs mois d'investigations, trois anciens dirigeants, l'ancien directeur général, l'ancien directeur financier, un ancien directeur général délégué ont été placés en garde à vue le 27 juin 2023", a dit le parquet de Nanterre. "Les deux premiers ont été placés en détention provisoire, tandis que le dernier a été placé sous contrôle judiciaire". (Rédigé par Kate Entringer)