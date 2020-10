Deux Américains et un Britannique Nobel de médecine pour la découverte du virus de l'hépatite C

Crédit photo © Reuters

STOCKHOLM (Reuters) - Le prix Nobel de médecine a été attribué conjointement lundi aux Américains Harvey Alter et Charles Rice et au Britannique Michael Houghton pour la découverte du virus de l'hépatite C, responsable de la cirrhose et du cancer du foie.

"Avant leurs travaux, la découverte des virus de l'hépatite A et B avait été un pas en avant décisif", a souligné l'académie Nobel dans son communiqué. "La découverte du virus de l'hépatite C a révélé la cause des autres cas d'hépatite chronique et a rendu possible des analyses de sang et de nouveaux traitements qui ont sauvé des millions de vies."

Par leurs travaux menés sur plusieurs décennies, les premières recherches de Harvey Alter remontant aux années 1960, les trois scientifiques, qui se partageront la somme de 10 millions de couronnes suédoises (935.000 euros), ont permis que "pour la première fois dans l'Histoire cette maladie puisse désormais être soignée, suscitant l'espoir d'une éradication du virus de l'hépatite C dans la population mondiale".

Le prix de médecine ouvre la saison des Nobel, marquée cette année par la pandémie due au coronavirus qui a fait plus d'un million de morts dans le monde.

Même si le processus de désignation a débuté bien avant la pandémie, le choix de ces trois chercheurs est une manière de reconnaître l'importance de l'identification des virus comme première étape dans la bataille que leur livre la médecine, a souligné Thomas Perlmann, secrétaire général de l'Assemblée Nobel.

Chaque année, le virus de l'hépatite C, qui se transmet par le sang, atteint 78 millions de personnes et provoque près de 400.000 décès.

"Avant la découverte du virus de l'hépatite C, recevoir une transfusion sanguine relevait un peu de la roulette russe", rappelle Nils-Goran Larsson, membre du comité Nobel. "Cette découverte a donc bénéficié à des millions de gens qui peuvent à présent avoir une transfusion de sang ou de produits sanguins sûrs."

Harvey Alter, né en 1935, est toujours affilié aux National Institutes of Health basés à Bethesda, dans le Maryland; Charles Rice, né 1952 à Sacramento, en Californie, a dirigé jusqu'en 2018 le Centre d'étude de l'hépatite C à la Rockefeller University. Le Britannique Michael Houghton, dont les Nobel ne précisent pas l'année de naissance mais notent qu'il a été diplômé en 1977 du King's College de Londres, est professeur de virologie à l'Université canadienne de l'Alberta.

Suivront ces prochains jours les annonces des prix Nobel de physique (mardi), de chimie (mercredi), de littérature (jeudi), de la paix (vendredi) et de l'économie (lundi prochain).

Crise sanitaire oblige, le traditionnel banquet annuel, prévu en décembre à Stockholm, après la cérémonie de remise des prix, a été annulé.

(Simon Johnson; avec Niklas Pollard, Johannes Hellstrom, Supantha Mukherjee et Anna Ringstrom; version française Claude Chendjou et Henri-Pierre André, édité par Blandine Hénault et Bertrand Boucey)