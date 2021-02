Deutsche Telekom vise un rebond en 2021, le 4e trimestre meilleur que prévu

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Deutsche Telekom a publié vendredi des résultats dépassant les attentes pour le quatrième trimestre et dit miser sur une croissance des bénéfices ainsi que du flux de trésorerie disponible pour 2021.

L'opérateur télécoms allemand anticipe que son excédent brut d'exploitation ajusté après locations (Ebitdaal), principal indicateur de sa rentabilité, atteindra 37 milliards d'euros cette année, après 35 milliards en 2020.

Son flux de trésorerie disponible quant à lui devrait s'élever à 8 milliards d'euros, après 6,3 milliards l'an dernier.

En 2020, Deutsche Telekom a enregistré un chiffre d'affaires de plus de 100 milliards d'euros pour la première fois alors que sa filiale T-Mobile, qui a récemment fusionné avec Sprint, continue d'être un moteur de croissance et a permis de compenser une performance plus faible en Allemagne et dans le reste de l'Europe.

Le rachat de Sprint pour un montant de 26 milliards de dollars (21,40 milliards d'euros), qui a été finalisé en avril dernier, a eu pour effet de transférer le centre de gravité de Deutsche Telekom vers les Etats-Unis.

"Nous avons écrit une nouvelle page d'histoire en 2020. Nous avons ajouté un chapitre considérable et important aux annales de Deutsche Telekom", a déclaré dans un communiqué le président du directoire, Tim Hoettges.

En excluant les effets de la fusion et d'autres évènements exceptionnels, le chiffre d'affaires du groupe a progressé de 5,4% durant le seul quatrième trimestre et l'Ebitdaal a progressé de 9%.

En données publiées, le chiffre d'affaires du quatrième trimestre progresse de 29,3% à 27,6 milliards d'euros, au-delà des 27,2 milliards attendus par les analystes, selon un consensus fourni par le groupe.

Deustche Telekom a confirmé qu'il allait proposer un dividende inchangé, de 0,60 euro par action au titre de 2020.

A la Bourse de Francfort, l'action Deutsche Telekom gagnait plus de 1% dans la matinée.

(Douglas Busvine, version française Lucinda Langlands-Perry, édité par Blandine Hénault)